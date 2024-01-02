Ganjar Tanya Anak Muda: Mau Makan Siang Gratis atau Internet Gratis?

SEMARANG - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan layanan internet gratis super cepat dan merata jika terpilih menjadi Presiden 2024 mendatang. Ia menegaskan dengan internet gratis bisa membantu berbagai pihak.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara launching program GratisIN di Borsumy Heritage, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024). Awalnya, Ganjar bertanya kepada peserta yang hadir, bahwa ke depannya lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis.

"Aku kasih pilihan mau nggak makan siang gratis atau internet gratis?" tanya Ganjar.

"Internet gratis," jawab peserta.

Ganjar menyebutkan dirinya sempat menanyakan hal serupa saat melakukan kampanye di Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu, kata Ganjar, peserta yang hadir juga lebih memilih sekolah gratis.

"Kemarin saya tanya di Boyolali ternyata lebih suka internet gratis. Karena makan siang sudah cukup. Sudah makan siang, sudah ya kelihatan," ujarnya.

Ganjar menilai, dengan internet gratis akan lebih membantu kreativitas anak muda. Tak hanya itu, dengan adanya internet gratis juga dapat membantu para siswa untuk belajar secara online.

"Maka pada saat itulah kita punya pikiran kita punya mimpi sebetulnya kreativitas anak muda itu terfasilitasi dan jauh bisa dilakukan lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak?" ujarnya.

"Setuju," jawab peserta.

"Jadi keluhan ibu tadi yang merasa anaknya butuh kuota kita akan coba nanti di sekolah-sekolah kita kasih internet gratis agar mereka bisa mengakses," sambung Ganjar.