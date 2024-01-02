Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Tanya Anak Muda: Mau Makan Siang Gratis atau Internet Gratis?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:10 WIB
Ganjar Tanya Anak Muda: Mau Makan Siang Gratis atau Internet Gratis?
Ganjar luncurkan program internet gratis. (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan layanan internet gratis super cepat dan merata jika terpilih menjadi Presiden 2024 mendatang. Ia menegaskan dengan internet gratis bisa membantu berbagai pihak.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara launching program GratisIN di Borsumy Heritage, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024). Awalnya, Ganjar bertanya kepada peserta yang hadir, bahwa ke depannya lebih memilih makan siang gratis atau internet gratis.

BACA JUGA:

Influencer Dukung Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud 

"Aku kasih pilihan mau nggak makan siang gratis atau internet gratis?" tanya Ganjar.

"Internet gratis," jawab peserta.

Ganjar menyebutkan dirinya sempat menanyakan hal serupa saat melakukan kampanye di Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu, kata Ganjar, peserta yang hadir juga lebih memilih sekolah gratis.

 BACA JUGA:

"Kemarin saya tanya di Boyolali ternyata lebih suka internet gratis. Karena makan siang sudah cukup. Sudah makan siang, sudah ya kelihatan," ujarnya.

Ganjar menilai, dengan internet gratis akan lebih membantu kreativitas anak muda. Tak hanya itu, dengan adanya internet gratis juga dapat membantu para siswa untuk belajar secara online.

"Maka pada saat itulah kita punya pikiran kita punya mimpi sebetulnya kreativitas anak muda itu terfasilitasi dan jauh bisa dilakukan lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak?" ujarnya.

"Setuju," jawab peserta.

"Jadi keluhan ibu tadi yang merasa anaknya butuh kuota kita akan coba nanti di sekolah-sekolah kita kasih internet gratis agar mereka bisa mengakses," sambung Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement