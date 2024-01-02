Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kunjungi Desa Perajin Ukir, Ganjar Apresiasi Transaksinya Sudah Lewat Medsos

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:21 WIB
Kunjungi Desa Perajin Ukir, Ganjar Apresiasi Transaksinya Sudah Lewat Medsos
Ganjar Pranowo kunjungi Desa Pengrajin Ukir Gebyok di Jepara (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

 

JEPARA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Pengrajin Ukir Gebyok atau ukiran unik dari kayu jati di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Selasa (2/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar Pranowo disambut antusias oleh pengukir dan masyarakat yang hadir. Beberapa pengukir dan warga mencoba untuk untuk bersalaman dan berfoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sesampainya di lokasi, Ganjar terlihat berbincang-bincang dengan sejumlah pengukir dan melihat Gebyok atau ukiran yang dibuat para pengukir tersebut. Dalam kesempatan itu, Ganjar pun juga terlihat mencoba mengukir dengan dibantu oleh para pengukir gebyok tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengapresiasi terhadap para perajin ukir yang memodernisasi dengan menjual produknya melalui media sosial (Medsos).

“Di Jepara ini soal ukir masih menjadi ideal khususnya ketika membuat gebyok. Jadi ini spesial gebyok dan masih laku penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya sudah mengenal medsos,” kata Ganjar.

Kendati begitu, pasangan dari Mahfud Md itu menerima keluhan dari perajin ukir terkait permodalan. “Maka seringkali ketika mengambil KUR (Kredit Usaha Rakyat), ternyata keluarnya sedikit-sedikit maka saat proyek yang sudah berakhir uangnya sudah habis untuk dibayar,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement