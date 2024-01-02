Kunjungi Desa Perajin Ukir, Ganjar Apresiasi Transaksinya Sudah Lewat Medsos

JEPARA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Pengrajin Ukir Gebyok atau ukiran unik dari kayu jati di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Selasa (2/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar Pranowo disambut antusias oleh pengukir dan masyarakat yang hadir. Beberapa pengukir dan warga mencoba untuk untuk bersalaman dan berfoto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sesampainya di lokasi, Ganjar terlihat berbincang-bincang dengan sejumlah pengukir dan melihat Gebyok atau ukiran yang dibuat para pengukir tersebut. Dalam kesempatan itu, Ganjar pun juga terlihat mencoba mengukir dengan dibantu oleh para pengukir gebyok tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengapresiasi terhadap para perajin ukir yang memodernisasi dengan menjual produknya melalui media sosial (Medsos).

“Di Jepara ini soal ukir masih menjadi ideal khususnya ketika membuat gebyok. Jadi ini spesial gebyok dan masih laku penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya sudah mengenal medsos,” kata Ganjar.

Kendati begitu, pasangan dari Mahfud Md itu menerima keluhan dari perajin ukir terkait permodalan. “Maka seringkali ketika mengambil KUR (Kredit Usaha Rakyat), ternyata keluarnya sedikit-sedikit maka saat proyek yang sudah berakhir uangnya sudah habis untuk dibayar,” ujarnya.