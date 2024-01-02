Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta Kecelakaan Maut di Tol Japek, Bus Oleng Sebabkan Enam Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |07:01 WIB
4 Fakta Kecelakaan Maut di Tol Japek, Bus Oleng Sebabkan Enam Orang Tewas
Bus kecelakaan di Tol Japek (foto: istimewa)
KECELAKAAN bus terjadi di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek tepatnya KM 41 A, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, pada Minggu 31 Desember 2023, sekira pukul 18.40 WIB.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Enam Orang Tewas dan Belasan Luka

Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi mengatakan, kecelakaan tersebut menyebabkan enam orang tewas dan belasan lainnya menderita luka-luka.

“Enam meninggal dunia (dua meninggal di tempat kejadian), empat luka berat dan 13 luka ringan,” kata Kusmayadi.

2. Seluruh Korban Dibawa ke RS

Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan penumpang bus menjadi korban. Setidaknya enam orang tewas dan belasan lainnya luka-luka, seluruh korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Rosela Karawang.

