Keajaiban Terjadi, Ratusan Orang Selamat Usai Pesawat Terbakar di Landasan Pacu Jepang

Ratusan orang selamat usai pesawat terbakar di landasan pacu Jepang (Foto: BBC)

TOKYO – Sebuah pesawat Japan Airlines terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai yang lebih kecil di landasan pacu bandara Haneda Tokyo, Jepang.

Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 379 orang telah dievakuasi, namun lima dari enam awak pesawat penjaga pantai tersebut tewas. Polisi mengatakan kapten pesawat dalam kondisi terluka.

Api melalap pesawat tersebut setelah mendarat, dan tergelincir di landasan yang berkobar.

Petugas pemadam kebakaran menghabiskan waktu berjam-jam untuk memadamkan api. Pesawat itu diketahui datang dari Sapporo di pulau utara Hokkaido.

Pakar keselamatan udara memuji kru karena berhasil mengevakuasi semua penumpang dengan aman. Keempat landasan pacu Haneda ditutup setelah kejadian tersebut, sehingga mengganggu rencana perjalanan ribuan penumpang.

Japan Airlines Penerbangan 516 berangkat dari bandara New Chitose Sapporo pada pukul 16:00 waktu setempat (07:00 GMT) dan mendarat di Haneda sesaat sebelum pukul 18:00.

Video menunjukkan pesawat itu terbakar saat melaju di landasan pacu setelah mendarat.

“Saya merasakan ledakan seperti kami menabrak sesuatu dan tersentak ke atas saat kami mendarat,” kata seorang penumpang kepada kantor berita Kyodo.

"Saya melihat percikan api di luar jendela dan kabin dipenuhi gas dan asap,” lanjutnya.