Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keajaiban Terjadi, Ratusan Orang Selamat Usai Pesawat Terbakar di Landasan Pacu Jepang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |07:22 WIB
Keajaiban Terjadi, Ratusan Orang Selamat Usai Pesawat Terbakar di Landasan Pacu Jepang
Ratusan orang selamat usai pesawat terbakar di landasan pacu Jepang (Foto: BBC)
A
A
A

TOKYO – Sebuah pesawat Japan Airlines terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai yang lebih kecil di landasan pacu bandara Haneda Tokyo, Jepang.

Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 379 orang telah dievakuasi, namun lima dari enam awak pesawat penjaga pantai tersebut tewas. Polisi mengatakan kapten pesawat dalam kondisi terluka.

Api melalap pesawat tersebut setelah mendarat, dan tergelincir di landasan yang berkobar.

Petugas pemadam kebakaran menghabiskan waktu berjam-jam untuk memadamkan api. Pesawat itu diketahui datang dari Sapporo di pulau utara Hokkaido.

Pakar keselamatan udara memuji kru karena berhasil mengevakuasi semua penumpang dengan aman. Keempat landasan pacu Haneda ditutup setelah kejadian tersebut, sehingga mengganggu rencana perjalanan ribuan penumpang.

Japan Airlines Penerbangan 516 berangkat dari bandara New Chitose Sapporo pada pukul 16:00 waktu setempat (07:00 GMT) dan mendarat di Haneda sesaat sebelum pukul 18:00.

Video menunjukkan pesawat itu terbakar saat melaju di landasan pacu setelah mendarat.

“Saya merasakan ledakan seperti kami menabrak sesuatu dan tersentak ke atas saat kami mendarat,” kata seorang penumpang kepada kantor berita Kyodo.

"Saya melihat percikan api di luar jendela dan kabin dipenuhi gas dan asap,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement