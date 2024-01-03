Turki Tahan 34 Orang yang Dicurigai Terkait dengan Mossad

ANKARA - Pihak berwenang Turki telah menahan 34 orang yang dicurigai terkait dengan dinas intelijen Mossad Israel dan menargetkan warga Palestina yang tinggal di Turki, kata seorang pejabat senior Turki pada Selasa, (2/1/2024) seraya menambahkan bahwa Mossad juga merekrut anggota di negara tersebut.

Bulan lalu, para pejabat Turki memperingatkan Israel akan “konsekuensi serius” jika mereka mencoba memburu anggota kelompok militan Hamas yang tinggal di luar wilayah Palestina, termasuk di Turki. Presiden Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa upaya tersebut akan menjadi sebuah kesalahan.

Turki, tidak seperti kebanyakan sekutu Baratnya dan beberapa negara Arab, tidak mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

Ketika ditanya mengenai penangkapan tersebut, Kantor Perdana Menteri Israel dan Kementerian Luar Negeri tidak segera berkomentar.

Pejabat itu mengatakan polisi menggerebek lokasi di delapan provinsi sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh badan intelijen MIT dan biro kontra-terorisme kejaksaan Istanbul.

“Badan Intelijen Israel merekrut personel untuk digunakan dalam tindakan melawan warga Palestina yang tinggal di negara kami dan keluarga mereka,” kata pejabat itu sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa pihaknya menggunakan lowongan pekerjaan di media sosial untuk menjalin kontak dan kemudian menggunakan platform pesan terenkripsi untuk menjaga komunikasi dengan kontak.