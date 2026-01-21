JAKARTA – Mantan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Eggi Sudjana, mengirim sebuah lagu yang diputar dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV pada Selasa (20/1/2026).
Lagu tersebut direkam di Malaysia, kemudian dikirim kepada pengacara Eggi Sudjana, Kapitra Ampera, yang selanjutnya memutarnya dalam program tersebut.
“Itu BES buat di studio Malaysia, titip dengar kan oleh iNews ya,” demikian isi pesan Eggi kepada Kapitra.
Berikut lirik lagu tersebut:
Senang melihat orang susah
Senyum bila orang jatuh
Susah melihat orang senang
Hati sempit doa pun jauh
Senang melihat orang susah
Susah melihat orang senang
Kalau dengki jadi biasa syukur pun bakal hilang