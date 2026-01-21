Eggi Sudjana Kirim Lagu 'Senang Melihat Orang Susah', Sindir Siapa?

JAKARTA – Mantan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Eggi Sudjana, mengirim sebuah lagu yang diputar dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV pada Selasa (20/1/2026).

Lagu tersebut direkam di Malaysia, kemudian dikirim kepada pengacara Eggi Sudjana, Kapitra Ampera, yang selanjutnya memutarnya dalam program tersebut.

“Itu BES buat di studio Malaysia, titip dengar kan oleh iNews ya,” demikian isi pesan Eggi kepada Kapitra.

Berikut lirik lagu tersebut:

Senang melihat orang susah

Senyum bila orang jatuh

Susah melihat orang senang

Hati sempit doa pun jauh

Senang melihat orang susah

Susah melihat orang senang

Kalau dengki jadi biasa syukur pun bakal hilang