Gempa Bayah Banten Bermagnitudo 5,9 Terasa hingga Bogor, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,9 mengguncang Bayah, Banten, Rabu 3 Januari 2024, pukul 07.53 WIB. Sejumlah wilayah merasakan gempa di antaranya Sukabumi hingga Bogor.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 72 km Barat Daya Bayah Banten pada koordinat 7.57 Lintang Selatan – 106.14 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.9, 03-Jan-24 07:53:49 WIB, Lok:7.57 LS,106.14 BT (72 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:74 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Berikut wilayah yang merasakan gempa yang berpusat di Bayah Banten pagi ini diantaranya dengan skala (MMI) III-IV Sukabumi , III Pelabuhan Ratu, II-III Lembang, II - III Cianjur, II - III Soreang, II - III Cibabat, II - III Cimahi, II Bogor.

(Angkasa Yudhistira)