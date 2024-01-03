Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar Majukan UMKM Lewat Workshop Kewirausahaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:03 WIB
Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar Majukan UMKM Lewat Workshop Kewirausahaan
Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar gelar workshop kewirausahaan (Foto: Ist)
A
A
A

 

PESAWARAN - Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar menggelar pelatihan kewirausahaan masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Pelatihan ini dilakukan agar bisa mengembangkan keahlian sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Melalui pelatihan kewirausahaan ini diharapkan bisa membawa perubahan positif, seperti kemudahan dalam bekerja, peningkatan pendapatan. Kemudian, kehidupan yang berkah, serta menjadikan Indonesia yang sejahtera.

Menurut Ketua Acara Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring, Elma, UMKM memiliki peran penting sebagai sumber penyerapan tenaga kerja. Adapun tujuan kegiatan ini, lanjut Elma, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pelatihan ini dilaksanakan untuk kemajuan UMKM Indonesia," kata Elma di Rumah Kita, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1/2024).

Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Sehingga mereka bisa mengatasi permasalahan dan tumbuh sesuai dengan dinamika pasar yang cepat berubah.

"Pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam mengikuti tren pasar yang berubah cepat," tutur Elma.

Halaman:
1 2
      
