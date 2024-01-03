Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bantul Diterjang Hujan Angin, Puluhan Bangunan Rusak

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:44 WIB
Bantul Diterjang Hujan Angin, Puluhan Bangunan Rusak
Rumah tertimpa pohon roboh (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Belasan kalurahan terdampak hujan disertai angin yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (03/01/2023). Akibatnya, puluhan bangunan dilaporkan rusak ringan hingga sedang.

Manajer Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Bantul, Aka Lukluk Firmansyah mengatakan, hujan lebat disertai angin kencang selama kurang lebih 1 jam itu terjadi di sebagian besar wilayah Bantul hingga menimbulkan kerusakan yang tersebar di 19 kalurahan yang ada di 11 wilayah kapanewon.

Adapun rinciannya, Kalurahan Sidomulyo di Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Baturetno di Kapanewon Banguntapan, Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi dan Kalurahan Trirenggo di Kapanewon Bantul.

Kemudian, Kalurahan Terong di Kapanewon Dlingo, Kalurahan Wukirsari, Kalurahan Selopamioro di Kapanewon Imogiri, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung di Kapanewon Jetis.

Halaman:
1 2
      
