Sopir Mengantuk, Truk Terjun Bebas ke Jurang Sedalam 20 Meter di Ciloto

CIANJUR - Sebuah truk bermuatan baja ringan terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu (3/1/2024).

Informasi yang dihimpun, kecelakan tersebut berawal ketika truk tersebut melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat tiba di lokasi kejadian yang jalanannya berkelok dan menurun tajam, tiba-tiba truk tersebut menabrak mobil boks yang berada di depanya.

Sopir yang kaget kemudian membanting stir kendaraanya ke sebelah kiri. Akibatnya fatal karena di sebelah kiri terdapat jurang yang dalam. Truk langsung terperosok jatuh ke dalam jurang sedalam 20 meter.

"Diduga si sopir mengantuk sehingga menabrak mobil di depannya dan tidak menguasai kendaraannya sehinga masuk ke dalam jurang," ujar Kanit Laka Lantas Polres Cianjur Iptu Hadi Kurniawan di lokasi kejadian.

Akibat kecelakan itu, kernet dan sopir truk bernomor polisi F 8904 HN mengalami luka berat setelah sempat terjepit badan truk yang hancur usai membentur dasar jurang. Namun keduanya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke RSUD Cimacan.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut hanya sopir dan kernet mengalami luka berat dan kini sudah kami evakuasi dibawa ke RSUD Cimacan untuk dilakukan perawatan dan penanganan medis," katanya.