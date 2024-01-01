Kronologi Kecelakaan Bus di Tol Japek, Kendaraan Berputar Arah dengan Korban Tewas 6 Orang

KARAWANG - Bus Bhineka E 7706 AA menabrak pembatas jalan di Tol Cikampek KM 41 kemudian terbalik, tepatnya di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, pada Minggu 31 Desember 2023.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi mengatakan bahwa sedikitnya 6 orang korban tewas dengan 4 orang luka berat, dan 13 luka ringan.

Polisi masih mendalami penyebab bus terbalik.

Ipda Kusmayadi menambahkan bahwa peristiwa kecelakaan bermula ketika bus Bhineka dari arah Jakarta menuju Cirebon. Saat tiba di KM 42 arah Cikampek di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat bus tiba-tiba oleng dan menabrak gadril yang berada di pinggir jalan.

Kemudian bus tersebut terbalik dan berputar arah dengan posisi bus menghadap arah Jakarta. "Kejadiannya sekitar pukul 18.40 WIB. 2 orang meninggal dunia ditempat kejadian dan 4 orang meninggal di rumah sakit," kata Kusmayadi, Senin (1/1/2024).