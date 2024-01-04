Hizbullah Ancam Israel dengan Perang Tak Terbatas Setelah Pembunuhan Wakil Pemimpin Hamas

Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah berpidato pada peringatan empat tahun kematian Komandan Garda Revolusi Iran Qassem Soleimani, di Beirut, Lebanon, 3 Januari 2024. (Foto: Reuters)

BEIRUT - Pemimpin Hizbullah Lebanon pada Rabu, (3/1/2024) mengatakan pihaknya "tidak bisa diam" setelah pembunuhan wakil pemimpin Hamas di Beirut. Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Hizbullah akan bertempur habis-habisan jika Israel memilih untuk memperluas perang dari Gaza ke Lebanon.

Israel, yang telah menghancurkan Jalur Gaza dalam upayanya untuk memusnahkan kelompok Hamas yang berkuasa, tidak mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa mereka membunuh Saleh al-Arouri dalam serangan pesawat tak berawak di ibu kota Lebanon pada Selasa, (2/1/2024).

Namun juru bicara militernya mengatakan pasukan Israel berada dalam kesiapan tinggi dan siap menghadapi skenario apa pun.

Pembunuhan Arouri adalah tanda lebih lanjut bahwa perang Israel-Hamas yang telah berlangsung hampir tiga bulan telah menyebar jauh melampaui Gaza, menarik pasukan Hizbullah di Tepi Barat yang diduduki Israel, di perbatasan Lebanon-Israel dan bahkan jalur pelayaran Laut Merah.

Arouri, (57), yang tinggal di Beirut, adalah pemimpin politik senior Hamas pertama yang dibunuh di luar wilayah Palestina sejak Israel memulai serangannya terhadap kelompok Islam Palestina tersebut sebagai tanggapan atas serangan mematikan mereka dari Gaza ke kota-kota Israel pada 7 Oktober.

Dalam pidato yang disiarkan televisi di Beirut, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah bersumpah bahwa milisi Syiah yang didukung Iran "tidak bisa diam" setelah pembunuhan Arouri, yang disebutnya sebagai "kejahatan besar yang berbahaya", meskipun ia tidak memberikan ancaman tindakan nyata terhadap Israel.