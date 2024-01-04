Gempa M4,6 Guncang Kaur Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,6 mengguncang Kaur, Bengkulu, Kamis (4/1/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 03:11 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.6, 04-Jan-2024 03:11:14WIB, Lok:5.16LS, 102.92BT (62 km BaratDaya KAUR-BENGKULU), Kedlmn:17 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )