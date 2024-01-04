5 Fakta Simulasi Pencoblosan Pilpres Hanya Dua Paslon, KPU Pusat Buka Suara

Simulasi pencoblosan Pilpres 2024 di Banten hanya ada dua Paslon (Foto: MPI)

PEMILIHAN Presiden 2024 diikuti 3 pasangan calon (Paslon). Namun, di Banten, simulasi yang dilakukan pada sejumlah warga hanya ada dua paslon.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Bawaslu Mempertanyakan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam simulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Banten hanya mencantumkan dua pasangan calon (Paslon) pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.

2. Tujuan Simulai Berikan Pemahaman

Diketahui pada Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Nomor urut 1 Anies-Imin, Prabowo-Gibran nomor urut 2 dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo- Mahfud MD.

"Simulasi itu bertujuan memberi informasi dan pemahaman pada pemilih tentang bagaimana tatacara dan proses teknis pungut hitung dan dekap hasil suara. Tapi ini kenapa contoh surat suara untuk Pilpres yang digunakan hanya mencantumkan dua paslon, padahal kan di Pilres 2024 ini ada tiga paslon," kata Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal saat dihubungi, Rabu (3/1/2024).

3. Disesuaikan dengan Kondisi Sebenarnya

Seharusnya, menurut Ali, simulasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota di Banten harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.