Dibantu Santri Ganjar, Warga Desa Terdampak Banjir di Sungai Penuh Bersyukur

Santri Ganjar beri bantuan ke warga korban banjir Sungai Penuh, Jambi (Foto: Ist)

JAMBI - Bantuan yang diberikan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dikenal sebagai Santri Dukung Ganjar membuat warga Dusun Air Sempit, Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, bersyukur.

Mereka tak henti-henti mengungkapkan rasa syukur setelah menerima bantuan tambahan menyusul bencana banjir yang menerjang pada 29 Desember 2023 lalu.

Kepala Desa Cempaka Asma Ismail (62) mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan meringankan beban masyarakat setempat.

"Mewakili masyarakat desa Cempaka saya menyampaikan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan oleh Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Jambi," kata Asma.

Asma juga mendoakan kesehatan para sukarelawan Santri Dukung Ganjar dan menyampaikan doa yang sama untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

"Terima kasih banyak bantuannya. Insya Allah ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kami. Sampaikan pesan kami kepada Pak Ganjar, beliau pemimpin yang kami cintai, pemimpin yang kami nantikan," katanya.

Koordinator Santri Dukung Ganjar Wilayah Jambi, Afyantori, menjelaskan bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap santap, makanan cepat saji, mie instan, air minum, perlengkapan bayi, dan obat-obatan.