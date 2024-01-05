Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kodam Brawijaya dan Polda Metro Bongkar Kasus Curanmor Libatkan Oknum TNI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:11 WIB
Kodam Brawijaya dan Polda Metro Bongkar Kasus Curanmor Libatkan Oknum TNI
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kodam V/Brawijaya bersama Polda Metro Jaya secara bersama membongkar kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis 4 Januari 2024.

“Pomdam V/Brawijaya bersama Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh saudara EI (sipil) dan melibatkan Kopda AS, oknum anggota TNI AD,” kata Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).

Kristomei menjelaskan bahwa saat ini Pomdam V/Brawijaya tengah melakukan proses penyidikan terhadap oknum anggota TNI AD yang merupakan terduga pelaku.

Sementara untuk terduga pelaku warga sipil, kata Kristomei, ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur.

“Hasil penyidikan akan diumumkan secara transparan kepada publik. Jika oknum anggota TNI AD tersebut terlibat dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan di proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” ucap dia.

“Langkah ini diambil sebagai komitmen TNI AD dalam penegakan hukum,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement