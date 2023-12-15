Pelaku Curanmor Nyaris Tikam dan Tabrak Polisi saat Ditangkap

LUBUKLINGGAU - Berakhir sudah sepak terjang dua pelaku curanmor Candra alias Can (29) warga Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Haidir Efriansyah alias Idir (33) warga Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau yang sudah sangat meresahkan masyarakat, setelah berhasil diborgol tim macan Satreskrim Polres Lubuklinggau.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha membenarkan bahwa tim Macan Satreskrim dipimpin langsung oleh kanit pidum telah berhasil menangkap dua pelaku curanmor, pada hari Rabu (13/12/2023) sekitar pukul 18.00 WIB di depan Indomaret City SPBU Kelurahan Taba Jemekeh Kota Lubuklinggau.

BACA JUGA:

“Kedua pelaku berhasil dilumpuhkan oleh anggota kita yang memang sudah melakukan pengintaian terhadap kedua pelaku, bahkan saat akan ditangkap pelaku berusaha menikam salah seorang anggota Tim Macan Polres Lubuklinggau,” katanya.

Diketahui kedua residivis yakni Candra alias Can (29 Tahun) warga Desa Palak Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu) dan temannya Haidir Efriansyah (33 Tahun) warga alan Junaidi Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, baru keluar penjara tahun 2023 ini ditangkap saat hendak beraksi di depan Indomaret samping SPBU eks Hotel City Kelurahan Taba Jemekeh Kota Lubuklinggau.

BACA JUGA:

“Keduanya ini merupakan pencuri sepeda motor yang telah beraksi di lima titik di Kota Lubuklinggau, dan sudah meresahkan masyarakat Kota Lubuklinggau,” katanya.

Diketahui bahwa kedua pelaku ini selalu mengincar sepeda motor yang terparkir di tepi jalan maupun disamping rumah dan kos tanpa dikunci stang. Dan penangkapan pelaku ini juga berdasarkan laporan korban Suyanto yang telah kehilangan motor miliknya merk Honda Beat warna merah putih Nopol BG 5504 HAB diparkirkan di depan warung tempat ia bekerja, pada Minggu (4/12/2023) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Kejadian menimpah korban di Jalan Lapter Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, saat itu korban tengah bekerja di warung makan mbak Wik, tiba-tiba datang dua orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan satu orang turun langsung mengambil dengan cepat sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 5504 HAB dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T," jelasnya.

Dan korban sempat melihat sepeda motornya telah dicuri, lalu korban dan temannya mengejar pelaku. namun pelaku berhasil melarikan diri. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18 juta dan melaporkan kejadian itu ke Polres Lubuklinggau guna ditindaklanjuti.