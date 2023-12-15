Mobil Berisi Satu Keluarga Terjun ke Sungai di Tana Toraja

Mobil terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulsel (Foto: Jufri Tonapa)

SULSEL - Mobil berisi satu keluarga yang berjumlah empat orang terjun ke sungai di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Tampak detik-detik evakuasi salah satu korban yang masih berusia anak di Sungai Sadan.

Peristiwa ini terjadi saat sopir yakni Jois Sikko bersama istrinya dan kedua orang anaknya hendak mengambil sayur untuk makanan ternak di Sepon, Kota Makale, Tana Toraja.

Pada saat mobil sementara jalan di pinggir sungai ban sebelah kiri tergelincir ke tepi sungai menyebabkan mobil terbalik dan jatuh ke Sungai Sadan.

Warga yang kaget langsung beramai-ramai melakukan evakuasi, dibantu pihak keamanan setempat dan beruntung keempat korban dapat diselamatkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Lakipadada untuk mendapatkan perawatan intensif.

Diketahui, keempat korban yakni, Jois Sikko suami sekaligus sopir, Mirsita Sari Tandirerung (istri) dan kedua anaknya yakni Melisa dan Perili.

Perwira Pengawas Polres Tana Toraja Ipda Fabricho Sulu mengatakan, satu unit mobil pikap dengan nomor polisi KT 8772 RG yang ditumpangi para korban terpaksa harus dievakuasi malam hari dengan menggunakan satu unit alat berat untuk mengangkat dari sasar Sungai Sadan.

(Arief Setyadi )