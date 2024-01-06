Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Tabrakan Kereta Bandung Raya dan KA Turangga Tewaskan 4 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:45 WIB
5 Fakta Tabrakan Kereta Bandung Raya dan KA Turangga Tewaskan 4 Orang
Tabrakan Kereta Bandung Raya dan KA Turangga (Foto: MPI)
JAKARTA - Kereta Api (KA) Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung tabrakan dengan Commuterline Bandung Raya pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 06.03 WIB.

Kecelakaan terjadi di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur – Stasiun Cicalengka. Diketahui, kecelakaan terjadi di petak Cicalengka - Haurpugur, dekat Sinyal Masuk pihak Haurpugur.

Berikut fakta-faktanya:

1. Gerbong Anjlok, Jalur Tak Bisa Dilintasi

Informasi dihimpun MNC Portal sebanyak tiga gerbong Commuterline Bandung Raya yang anjlok dan sebanyak delapan gerbong KA Turangga yang anjlok. KAI langsung melakukan evakuasi.

“Jalur rel antara Haurpugur – Cicalengka untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut. KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di 2 KA yang mengalami musibah tersebut,” kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resminya, Jumat 5 Januari 2024.


2. Investigasi

Agus mengatakan, KAI melakukan upaya evakuasi 2 rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Bagi perjalanan KA-KA yang akan melintas di wilayah Haurpugur – Cicalengka, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain.

“KAI juga akan melakukan investigasi bersama KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Informasi lebih lanjut terkait kejadian ini akan kami sampaikan pada kesempatan selanjutnya,” katanya.


3. Bawa Ratusan Penumpang

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan, kecelakaan melibatkan rangkaian KA Turangga yang terdiri dari 1 lokomotif (CC 206 1505), 8 kereta penumpang, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit, serta KA Commuterline Bandung Raya yang terdiri dari 1 lokomotif (CC 201 7717), 7 kereta penumpang, dan 1 kereta pembangkit.

Masing-masing rangkaian membawa 287 penumpang dan 7 orang crew KA (KA Turangga), serta 191 penumpang dan 7 orang crew KA (KA CL Bandung Raya).

