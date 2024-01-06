Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Durhaka! Pria Ini Pukuli Kepala Ayah Kandungnya Pakai Balok hingga Tewas

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |04:01 WIB
Durhaka! Pria Ini Pukuli Kepala Ayah Kandungnya Pakai Balok hingga Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PADANGSIDIMPUAN - Seorang pria lanjut usia di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara tewas dianiaya anak kandungnya. Korban Jaswadi (61) warga Jalan BM Muda, Gang Setia, Lingkungan III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan tewas lantaran dipukul anak kandungnya dengan menggunakan kayu dibagian kepala.

Informasi yang dihimpun wartawan di lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa tersebut terkuak setelah pihak keluarga korban menjerit histeris. Disaat yang bersamaan, anak pertama korban berinisial AH (34) lari ke arah jalan besar mengejar adiknya Asmin dengan menggunakan kayu. Sementara itu, di dalam rumah korban telah tersungkur berlumuran darah di bagian dapur.

“Saya lihat, korban sudah tergeletak di lantai. Disana juga ada anaknya yang perempuan dan isteri korban di dalam kamar,” ucap tetangga korban, Ali Imran Siregar (52) kepada wartawan, Jumat (5/1/2023) malam.

Melihat korban yang sudah tergeletak, warga pun sempat berusaha melarikan ke RS Metta Medika guna mendapat pertolongan. Namun takdir berkata lain, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat mendapat perawatan.

“Kalau infonya yang kita dapat, yang mukul itu anak pertamanya. Ada sakitnya dia,” bebernya.

Hingga saat ini, pelaku masih dalam pencarian pihak kepolisian. Bahkan, hingga kini belum diketahui motif pemukulan yang dilakukan pelaku.

(Awaludin)

      
