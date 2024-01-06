Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mahfud MD : Wanti-Wanti Berita Hoaks Jelang Pemilu: Jaga Persaudaraan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |02:38 WIB
Mahfud MD : Wanti-Wanti Berita Hoaks Jelang Pemilu: Jaga Persaudaraan!
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengingatkan masyarakat untuk tetap mampu menjaga persaudaraan selama Pemilu 2024. Sebab menurutnya jelang Pemilu aemakin masif berita hoaks dan ujaran kebencian.

“Berita hoaks dan hate speech yang semakin sering atau selalu muncul setiap menjelang pemilu. Pemilu hanya terjadi setiap 5 tahun, tapi Indonesia ini diproyeksikan ada untuk selamanya,” kata Mahfud, dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Ia pun meminta agar pesta Demokrasi lima tahunan itu tidak merusak tali silaturahmi antar warga. Menurutnta sikap persaudaraan dan persahabatan harus terus dijaga.

“Indonesianya tetap dengan segala ideologinya, persaudaraan kita dan persahabatan kita, dan pertemanan kita tentu akan kita pertahankan sampai kita masing-masing mati,” sambungnya.

