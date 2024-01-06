Mahfud MD Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia Bersama Mantan Ketum PBNU Said Aqil

DEMAK - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (5/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga ditemani Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Mahfud dan Said Aqil tampak kompak mengenakan baju koko putih dan kopiah hitam. Bahkan kehadiran keduanya juga disambut ribuan jemaah selawat yang hadir pun menyambut meriah Menkopolhukam ini.

“Pak Mahfud! Pak Mahfud!” teriak ribuan jemaah sambil merekam dan mengabadikan kedatangan Mahfud.

Dalam kesempatannya, Mahfud berharap agar Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar sesuai dengan asasnya yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil).

“Tapi yang terpenting supaya pemilunya berjalan lancar, aman, damai. Pilihan bebas, langsung, umum, bebas, rahasia,” kata Mahfud.

Tak lupa Mahfud juga berpesan agar bangsa Indonesia bisa memiliki sosok pemimpin berdasarkan track recordnya. Mahfud meyakini track record bisa menggambarkan perjalanan akhlak darj seseorang.