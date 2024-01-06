Doakan Mahfud MD Jadi Wapres 2024, Mantan Ketum PBNU: Insya Allah Menang!

DEMAK - Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mendoakan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjadi Wakil Presiden RI tahun 2024-2029.

Demikian diutarakan KH Said Aqil dalam sambutannya pada acara Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (5/1/2024) malam.

“Bapak Menkopolhukam Indonesia yang juga calon wakil presiden, Insya Allah menang,” kata KH Said Aqil di atas panggung.

Doa yang disampaikan KH Said Aqil itu pun mengundang antusiasme ribuan jamaah selawat yang hadir. Sontak doa itu langsung di-amini oleh semuanya. “Aamiiin,” kata jemaah secara serentak.

Kemudian KH Said Aqil mengenalkan sosok Mahfud MD kepada ribuan jemaah selawat yang terus meneriaki nama eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Kepada para jamaah yang hadiri, Mustasyar PBNU itu menekankan sosok Mahfud yang merupakan seorang akademisi dan berpendidikan dengan gelar profesor dan doktor yang melekat.