Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Doakan Mahfud MD Jadi Wapres 2024, Mantan Ketum PBNU: Insya Allah Menang!

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |08:32 WIB
Doakan Mahfud MD Jadi Wapres 2024, Mantan Ketum PBNU: Insya Allah Menang!
Mahfud MD di Demak/Foto: TPN
A
A
A

 

DEMAK - Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mendoakan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjadi Wakil Presiden RI tahun 2024-2029.

Demikian diutarakan KH Said Aqil dalam sambutannya pada acara Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (5/1/2024) malam.

“Bapak Menkopolhukam Indonesia yang juga calon wakil presiden, Insya Allah menang,” kata KH Said Aqil di atas panggung.

Doa yang disampaikan KH Said Aqil itu pun mengundang antusiasme ribuan jamaah selawat yang hadir. Sontak doa itu langsung di-amini oleh semuanya. “Aamiiin,” kata jemaah secara serentak.

Kemudian KH Said Aqil mengenalkan sosok Mahfud MD kepada ribuan jemaah selawat yang terus meneriaki nama eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Kepada para jamaah yang hadiri, Mustasyar PBNU itu menekankan sosok Mahfud yang merupakan seorang akademisi dan berpendidikan dengan gelar profesor dan doktor yang melekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement