Momen HT, Kiai Said dan Habib Kribo Makan Bareng Warga di Demak

DEMAK - Ketum Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama Eks Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj dan Habib Kribo menikmati makan malam usai mengikuti acara Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), Jumat 5 Januari 2024, malam.

Tampak HT menggunakan baju berwarna putih dengan logo partai Perindo dibagian dada kiri. Duduk di depan KH Said Aqil dan Habib Kribo.

Selain makan, HT tak lupa sempat berbincang-bincang dengan para pedagang dan warga setempat.

Sebelumnya, KH Said Aqil Siraj mendoakan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjadi Wakil Presiden RI tahun 2024-2029..

“Bapak Menkopolhukam Indonesia yang juga calon wakil presiden, Insya Allah menang,” kata KH Said Aqil di atas panggung.

Doa yang disampaikan KH Said Aqil itu pun mengundang antusiasme ribuan jemaah selawat yang hadir. Sontak doa itu langsung di-amini oleh semuanya.

“Aamiiin,” kata jemaah secara serentak.