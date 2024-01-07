Mengenal Ritual Mengerikan Biksu Jepang, Rela Dikubur Hidup-Hidup Demi Jadi Mumi

DI kuil-kuil di Jepang utara terdapat 16 mumi biksu “sokushinbutsu” yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang-orang yang datang. Mumi-mumi ini adalah pengikut shugendō, yang merupakan bentuk kuno agama Buddha, dan mereka meninggal dalam "tindakan penyangkalan diri".

Mereka memiliiki fokus dan dedikasi yang sulit ditandingi, dan membentuk diri mereka untuk menjadi mumi, bahkan saat mereka masih hidup.

Dilansir dari Atlas Obscura, para biksu ini selama tiga tahun mengonsumsi makanan khusus yang hanya terdiri dari kacang-kacangan dan biji-bijian, sambil melakukan aktivitas fisik yang ketat untuk menghilangkan lemak tubuh.

Mereka kemudian hanya makan kulit kayu dan akar-akaran selama tiga tahun berikutnya dan mulai meminum teh beracun yang terbuat dari getah pohon urushi, yang biasanya digunakan untuk mengecat mangkuk.

“Hal ini menyebabkan muntah-muntah dan hilangnya cairan tubuh dengan cepat, dan—yang paling penting—membunuh semua belatung dan parasit yang mungkin menyebabkan tubuh membusuk setelah kematian,” menurut Atlas Obscura.

Setelah menyelesaikan siklus diet seribu hari ini – setara dengan tiga tahun – praktisi dianggap siap secara spiritual untuk memasuki fase berikutnya. Namun sebagian besar biksu menyelesaikan dua atau bahkan tiga siklus sampai mereka merasa benar-benar siap.