Diduga Patah Hati, Pemuda di Bogor Tewas Gantung Diri

BOGOR - Seorang pemuda berinisial JS ditemukan tewas tergantung dalam rumahnya di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga, pemuda itu nekat gantung diri karena patah hati diputus cinta oleh kekasih.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan jasad JS ditemukan oleh ayah, Sabtu (6/1/2024) sekira pukul 05.20 WIB. Ketika itu, sang ayah hendak mengambil charger dari kamar putranya tersebut.

"Menemukan anaknya sudah dalam posisi menggantung terlilin kain warna coklat," kata Surya dalam keterangannya, Sabtu (6/1/2024).

Keluarga kemudian mendatangi Polsek Bogor Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan ayahnya, JS sempat terdengar berbicara melalui telpon diduga dengan kekasihnya pada Jumat 5 Januari 2024 malam.

"Bapak korban mendengar almarhum sedang berbicara ditelpon dengan seseorang diduga pacar almarhum. Lalu bapak korban istirahat tidur," katanya.