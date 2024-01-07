Benarkan Lampu, Pria Lansia Tewas Tersengat Listrik di Cilodong Depok

DEPOK - Seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial AB (75) tewas usai tersengat aliran listrik. Hal itu diduga terjadi saat ia hendak membenarkan lampu di Perumahan Taman Anyelir 3 No 6 RT 8 RW 11, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Sabtu (6/1/2024) sore.

"Diduga korban tersengat aliran listrik," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Tim Inafis Polres Metro Depok, diduga korban yang merupakan seorang pensiunan tersengat aliran listrik.

Namun, pihak keluarga korban tidak berkenan untuk dilakukan visum dan meyakini kejadian tersebut sebuah musibah.

"Hasil olah TKP Inafis diduga korban tersengat aliran listrik. Pihak korban keberatan untuk dilakukan visum. Keluarga menyadari kejadian tersebut musibah," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)