Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Benarkan Lampu, Pria Lansia Tewas Tersengat Listrik di Cilodong Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |00:33 WIB
Benarkan Lampu, Pria Lansia Tewas Tersengat Listrik di Cilodong Depok
Benarkan lampu, pria lansia tewas tersengat listrik di Cilodong, Depok. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial AB (75) tewas usai tersengat aliran listrik. Hal itu diduga terjadi saat ia hendak membenarkan lampu di Perumahan Taman Anyelir 3 No 6 RT 8 RW 11, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Sabtu (6/1/2024) sore.

"Diduga korban tersengat aliran listrik," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Tim Inafis Polres Metro Depok, diduga korban yang merupakan seorang pensiunan tersengat aliran listrik.

Namun, pihak keluarga korban tidak berkenan untuk dilakukan visum dan meyakini kejadian tersebut sebuah musibah.

"Hasil olah TKP Inafis diduga korban tersengat aliran listrik. Pihak korban keberatan untuk dilakukan visum. Keluarga menyadari kejadian tersebut musibah," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147803/siswa_smp_3_pasuruan_meninggal_usai_kesetrum_microphone_di_lapangan_sekolah-4Wzr_large.jpg
Siswa SMP 3 Pasuruan Meninggal Usai Kesetrum Microphone di Lapangan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/512/3032222/ultah-berujung-maut-polisi-diminta-lanjutkan-kasus-kematian-ketua-osis-sman-1-cawas-1rtRNh0JD2.jpg
Ultah Berujung Maut, Polisi Diminta Lanjutkan Kasus Kematian Ketua OSIS SMAN 1 Cawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/512/3032021/4-fakta-meninggalnya-ketua-osis-sman-1-cawas-begini-kronologinya-zDrWPQW6hY.jpeg
4 Fakta Meninggalnya Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/512/3032012/kejutan-ultah-berujung-maut-sman-1-cawas-keluarga-fajar-kami-terima-musibah-ini-B6m7pwWzVN.jpg
Kejutan Ultah Berujung Maut SMAN 1 Cawas, Keluarga Fajar: Kami Terima Musibah Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/338/3031550/teknisi-internet-tewas-kesetrum-listrik-di-bekasi-HgJvFuMlWR.jpg
Teknisi Internet Tewas Kesetrum Listrik di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/525/3013160/7-pekerja-instalasi-tiang-wifi-tersengat-listrik-satu-orang-tewas-gAsPad2SU1.png
7 Pekerja Instalasi Tiang Wifi Tersengat Listrik, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement