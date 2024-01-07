Polres Rohul Kawal Ketat Pengiriman Dua Kontainer Logistik Pemilu 2024

ROHUL - Polres Rokan Hulu (Rohul) melakukan pengawalan dan pengamanan logistik berupa surat suara untuk Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, kepada sejumlah wartawan, pada Sabtu (6/1/2024) di Mapolres Rohul.

AKBP Budi menjelaskan, ada dua kontainer logistik Pemilu dari Pelabuhan Pelindo Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan bergeser ke Rokan Hulu. Logistik tersebut dikawal secara ketat oleh petugas kepolisian sampai ke gudang logistik KPUD Rohul.

"Hari ini kami mengambil logistik Pemilu berupa surat suara untuk DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebanyak dua kontainer," jelas AKBP Budi.

AKBP Budi menyebut, dalam pengawalan logistik tersebut pihaknya mengerahkan 10 personel Polres Rohul dan dibantu 2 personel Brimob dari Polda Riau.

"Kita ingin memastikan bahwa tahapan Pemilu berjalan aman. Karena logistik atau suarat suara ini, merupakan 'nyawa' di Pemilu 2024," tegas AKBP Budi.

Dia juga menambahkan, logistik Pemilu yang sudah tiba di kantor KPUD Rohul akan dikawal setiap harinya oleh Polres Rohul.

"Setiap hari personel kita terus melakukan pengamanan di gudang logistik KPUD Rohul, karena tanggungjawab pengamanan Pemilu ada di pundak Polri," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)