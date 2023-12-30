Begini Cara Kapolres Rohul Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

ROKAN HULU - Polres Rokan Hulu melaksanakan kegiatan pemberian sembako kepada warga yang terdampak banjir, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat agar mensukseskan Pemilu damai tahun 2024

Kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, Pabung Kodim 0313/KPR Rokan Hulu, Mayor Inf Andri Suardi, Camat Kunto Darussalam Dedi Saputra, CDO PT Eka Dura Indonesia Ginanjar Maolid.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Budi Setiyono memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat Dusun Pelanduk dan Dusun Sei Kuti Jaya, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam.

“Kami TNI-Polri beserta Pemda Kab. Rohul Tetap memberikan semangat kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari meskipun bencana banjir telah berlangsung selama lebih kurang minggu,” kata Budi Setiyono dalam keterangnnya, Sabtu (30/12/2023).