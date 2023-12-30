Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Begini Cara Kapolres Rohul Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |11:06 WIB
Begini Cara Kapolres Rohul Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024
Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi (foto: dok ist)
A
A
A

ROKAN HULU - Polres Rokan Hulu melaksanakan kegiatan pemberian sembako kepada warga yang terdampak banjir, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat agar mensukseskan Pemilu damai tahun 2024

Kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, Pabung Kodim 0313/KPR Rokan Hulu, Mayor Inf Andri Suardi, Camat Kunto Darussalam Dedi Saputra, CDO PT Eka Dura Indonesia Ginanjar Maolid.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Budi Setiyono memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat Dusun Pelanduk dan Dusun Sei Kuti Jaya, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam.

“Kami TNI-Polri beserta Pemda Kab. Rohul Tetap memberikan semangat kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari meskipun bencana banjir telah berlangsung selama lebih kurang minggu,” kata Budi Setiyono dalam keterangnnya, Sabtu (30/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170686//banjir-Q2Nw_large.jpg
Hujan di Jakarta, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement