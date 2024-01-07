Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Angkut 400 Ribu Surat Suara, Truk Logistik Pemilu 2024 Masuk Jurang di Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |03:02 WIB
Angkut 400 Ribu Surat Suara, Truk Logistik Pemilu 2024 Masuk Jurang di Semarang
Angkut 400 ribu surat suara, truk logistik Pemilu 2024 masuk ke jurang di Semarang. (Ist)
SEMARANG - Truk ekspedisi pengangkut surat suara mengalami kecelakaan masuk jurang di daerah Jambu, Kabupaten Semarang, Sabtu (6/1/2024). Truk itu mengangkut 400.000 surat suara untuk Pemilu 2024.

"Truk logistik Pemilu jumlah (muatan) kurang lebih 800 kotak atau 400ribu surat suara," ungkap Sekretaris KPU Jateng Rudinal, melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/1/2024).

Surat suara untuk Pemilu 2024 itu, kata dia, untuk DPRD Kabupaten Magelang Dapil 1 dan Dapil 6.

Rudinal menjelaskan, truk ekspedisi PT Pos Logistik yang digunakan oleh PT Temprina Bawen yang memproduksi surat suara untuk beberapa kabupaten di Jateng, mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Sabtu (6/1/2024), sekira pukul 13.30 WIB.

Truk terperosok ke jurang kedalaman kurang lebih 10 meter.

"Saat ini masih berlangsung proses evakuasi surat suara tersebut yang masih merupakan tanggungjawab PT. Temprina selaku penyedia," sambungnya.

