HOME NEWS JATENG

Hary Tanoe: Pak Mahfud Orang Paling Tepat untuk Pemberantasan Korupsi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:30 WIB
Hary Tanoe: Pak Mahfud Orang Paling Tepat untuk Pemberantasan Korupsi
Hary Tanoesoedibjo, Mahfud MD dan KH Said Aqil. (Foto: MPI)
A
A
A

DEMAK – Acara Sholawat Persatuan Indonesia di Demak, Jawa Tengah, dihadiri ribuan masyarakat. Ini merupakan kegiatan rutin yang digelar Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) sangat terkesan dengan antusiasme masyarakat.

“Acara Sholawat Persatuan Indonesia di Demak, Jawa Tengah bersama Cawapres Prof Mahfud MD, KH Said Aqil Siradj, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto (Ketua DPW Jateng), dr. Faida (Ketua DPW Jatim), Habib Kribo dll. Antusias masyarakat luar biasa, hadir lebih dari 70ribu dari Demak dan sekitarnya,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

HT berpesan, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dan, untuk menyelesaikan hal tersebut dibutuhkan pemimpin bangsa yang tepat.

“Saya menyampaikan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju, negara besar salah satu yang harus diberantas adalah korupsi. Pak Mahfud adalah orang yang paling tepat untuk pemberantasan korupsi.

(Qur'anul Hidayat)

      
