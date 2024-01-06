Warga Bintaro Sebut Hary Tanoe dan Liliana Sosok Baik dan Murah Senyum

Warga Bintaro Jaksel sebut Hary Tanoe dan Liliana sebagai sosok yang baik dan murah senyum. (MPI/Arif Julianto)

JAKARTA - Warga RW 12 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Hasan Basri menyatakan sosok Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo merupakan sosok yang murah senyum dan berwibawa.

Hasan menyampaikan hal itu ketika bertemu keduanya saat cek kesehatan gratis dan bazar murah gratis Partai Perindo. Kegiatan itu digelar di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

"Sosoknya itu baik, murah senyum, wibawa sama masyarakat," kata Hasan saat ditemui di lokasi.

Dalam kegiatan tersebut, ia menjadi salah satu dari penerima seribu paket sembako dalam bazar murah Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

Hasan dan ratusan warga yang saat itu mengantre, dengan penuh sabar menunggu giliran untuk menukarkan vocher yang dibeli dengan harga Rp8 ribu dan bisa ditukarkan dengan 2,5 kg beras dan 1 liter minyak goreng.