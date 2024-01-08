Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Direktur TPN dan Pelaku Industri Kreatif Luncurkan Lagu Ganjar untuk Semua

Direktur TPN dan Pelaku Industri Kreatif Luncurkan Lagu Ganjar untuk Semua
Direktur TPN Ganjar-Mahfud, Bane Raja Manalu luncurkan lagu Ganjar untuk Semua (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Direktur Kampanye Kreatif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Bane Raja Manalu, meluncurkan lagu “Ganjar untuk Semua” di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu 7 Januari 2024.

Peluncuran lagu tersebut dilakukan dalam acara open house Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Kota Pematang Siantar.

Bane menuturkan, lagu tersebut bentuk dukungan pada Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dinilainya sebagai pasangan capres-cawapres terbaik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional.

“Lagu yang lahir dari kegelisahan pada kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kami ingin berkontribusi memenangkan Ganjar-Mahfud,” ujar Bane, Senin (8/1/2023).

Lagu Ganjar untuk Semua diinisiasi Bane, dan dinyanyikan oleh Guido Hutagalung, bersama Sintya Sitio dan Sayla Sitio, serta Ayub Damanik sebagai komposer. Proses penggarapan lagu berlangsung sekitar dua bulan hingga diluncurkan pada 7 Januari 2024 di Kota Pematang Siantar.

Acara peluncuran lagu tersebut dihadiri ratusan masyarakat dan dimeriahkan penampilan dari komunitas sanggar Siantar-Simalungun yang di antaranya menampilkan “Goyang Sat Set” yang diiringi lagu Ganjar untuk Semua.

