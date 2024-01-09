Siti Atikoh Banyak Dapat Inspirasi dari Semangat Perempuan di Lampung

LAMPUNG - Isri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melakukan safari politiknya di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan bertemu dengan ribuan massa salah satunya Srikandi PDI Perjuangan Lampung, Selasa (9/1/2023). Dalam pertemuan tersebut, Atikoh mengajak masyarakat secara bersama-sama melakukan pencegahan terhadap stunting.

"Jadi titik pertama untuk safari di Lampung dan Palembang ini tadi kita di Lampung Selatan ya. Saya tadi juga ngobrol dengan ketua Srikandi yang ada di Lampung Selatan bagaimana gotong royong yang ada dengan masyarakat itu untuk rakyat bareng-bareng untuk pencegahan stunting dan penanggulangan stunting," kata Atikoh.

Menurutnya, program pencegahan stunting yang dilakukan para Srikandi itu berhasil menekan angka kasus yang tinggi di Lampung Selatan.

"Jadi yang di tahun 2013 itu angka stunting nya sampai 43% tahun 2023 bisa turun 9,9%," tuturnya.

Atas dasar itu, Atikoh pun menilai adanya program tersebut harus bisa diadopsi oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, sebab hal itu bisa terbukti menekan kasus stunting yang terjadi.

"Itu bisa diadopsi oleh masyarakat yang lain, kabupaten yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Atikoh mengaku senang bisa bersafari politik di Lampung Selatan. Pasalnya ia mengaku banyak mendapatkan inspirasi terutama dari kaum perempuan di sana.

"Tentu saja senang sekali, luar biasa sekali, masyarakatnya banyak, sangat antusias, perempuan-perempuan hebat yang luar biasa ini juga menginspirasi saya, bahwa mereka itu orang yang sangat ikhlas, orang-orang yang selama ini selalu turun di lapangan untuk bisa bagaimana mereka bermanfaat bagi masyarakat banyak, memberdayakan masyarakat, termasuk salah satunya itu terkait dengan pencegahan stunting dan program-program yang lainnya," katanya.

"Sebetulnya kalau perempuan ini kita bergandengan tangan, itu persoalan-persoalan yang ada di negeri ini bisa secepatnya dikendalikan secepatnya, bisa ada problem solving," imbuhnya.