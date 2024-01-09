Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tragedi Pesta Miras Tewaskan 4 Orang, Berawal dari Pelaku Racik Minuman dan Jadikan Kawan Tester

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |01:01 WIB
Tragedi Pesta Miras Tewaskan 4 Orang, Berawal dari Pelaku Racik Minuman dan Jadikan Kawan <i>Tester</i>
A
A
A

SEMARANG – Pesta minuman keras (miras) oplosan maut yang terjadi di Semarang Utara digelar karena salah satu korban hendak membuka kedai miras racikan sendiri alias oplosan.

Hal itu diungkapkan Guntur Bagus (21) warga Jl. Kerapu Semarang Utara salah satu korban selamat. Dia menyebut inisiator pesta miras oplosan itu, yang diikuti total 10 orang termasuk dirinya, adalah Dodi (23) warga Dadapsari Semarang Utara. Pesta miras itu terjadi Kamis (4/1/2024) malam.

“Oplosannya etanol tidak ada potas, dicampur sirop dan ada obat, saya belum pernah minum yang ada etanol, baru kemarin. Itu racikannya Dodi, dia bilang mau usaha miras, testernya kami,” kata Guntur, Senin (8/1/2024).

Guntur mengatakan setelah menenggak miras oplosan itu, tubuhnya lemas. Dia juga merasakan panas saat meminumnya.

“Rasanya lemes, tidak mual, pandangan nggak kabur cuma lemes aja, lalu saya minum dextro 10 (butir) semuanya juga minum tapi porsinya beda-beda,” lanjutnya.

Guntur kondisinya cepat membaik sehingga dirawat di rumah.

Ketua RT setempat, Slamet Tejo mengaku prihatin dengan insiden ini. Dia menyebut pemuda di kampungnya susah dikendalikan. Dia bersama warga lain hanya bisa mengingatkan ketika ada kelompok pemuda yang sedang pesta miras.

Halaman:
1 2
      
