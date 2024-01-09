Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gatot Eddy Ibaratkan Mahfud MD Seperti Kresna Duta: Cendekiawan, Tegas dan Jujur

Joe Hartoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:50 WIB
Gatot Eddy Ibaratkan Mahfud MD Seperti Kresna Duta: Cendekiawan, Tegas dan Jujur
A
A
A

KEBUMEN - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Komjen (purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.si menjelaskan bahwa sosok Kresno Duto mirip dengan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Hal itu ia ungkapkan dalam, Pagelaran Wayang Ki Eko Suwaryo dan Umbul doa kemenangan Ganjar-Mahfud di Kebumen, Jawa Tengah, Senin malam (8/1/2023).

Kegiatan itu dilaksanakan di Sanggar Among Setyo budoyo, Pendopo Sosro Gumelar, Desa Banjurpasar RT01 / RW04 nomor 397, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Lakon pada malam ini ada Kresno Duto, Kresno itu karakternya hitam, tegas, cendekiawan, jujur, ini mirip karakter Mahfud MD, yang tegas dan jujur dalam memberantas korupsi, kalau pak ganjar gak usah diceritakan lagi, semua di jawa tengah sudah tau semua sepertinya," katanya.

Pagelaran wayang kulit dengan lakon kresna duta menceritakan perjalanan Prabu Kresna menjalankan misi sebagai duta pungkasan ke negara Astinapura, penugasannya sebagai duta merupakan upaya Pandhawa untuk mendapatkan hak negara Astinapura dan negara Ngamarta yang dikuasai Kurawa setelah Wanaprastha dan masa persembunyian diselesaikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement