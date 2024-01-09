Gatot Eddy Ibaratkan Mahfud MD Seperti Kresna Duta: Cendekiawan, Tegas dan Jujur

KEBUMEN - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Komjen (purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.si menjelaskan bahwa sosok Kresno Duto mirip dengan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Hal itu ia ungkapkan dalam, Pagelaran Wayang Ki Eko Suwaryo dan Umbul doa kemenangan Ganjar-Mahfud di Kebumen, Jawa Tengah, Senin malam (8/1/2023).

Kegiatan itu dilaksanakan di Sanggar Among Setyo budoyo, Pendopo Sosro Gumelar, Desa Banjurpasar RT01 / RW04 nomor 397, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Lakon pada malam ini ada Kresno Duto, Kresno itu karakternya hitam, tegas, cendekiawan, jujur, ini mirip karakter Mahfud MD, yang tegas dan jujur dalam memberantas korupsi, kalau pak ganjar gak usah diceritakan lagi, semua di jawa tengah sudah tau semua sepertinya," katanya.

Pagelaran wayang kulit dengan lakon kresna duta menceritakan perjalanan Prabu Kresna menjalankan misi sebagai duta pungkasan ke negara Astinapura, penugasannya sebagai duta merupakan upaya Pandhawa untuk mendapatkan hak negara Astinapura dan negara Ngamarta yang dikuasai Kurawa setelah Wanaprastha dan masa persembunyian diselesaikan.