Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ma'ruf Amin Kritik Bansos, Ganjar Tekankan Pentingnya KTP Sakti

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:38 WIB
Ma'ruf Amin Kritik Bansos, Ganjar Tekankan Pentingnya KTP Sakti
Ganjar Pranowo (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

 

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo menjawab kritikan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin yang menyatakan Bantuan Sosial (Bansos) melestarikan kemiskinan dan seharusnya anggaran yang ada diutamakan untuk pembangunan manusia.

Jawaban atas kritik Wapres Ma'ruf Amin disampaikan Ganjar Pranowo dalam sesi doorstop pada Selasa (9/1/2024) di D'pillars Resto Jl. Brigjend. Katamso No.17, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

"Kenapa kemudian kita perlu KTP Sakti, karena itu presisi data. Kalau kita presisi datanya, maka sebenarnya, yang berhak menerima itu betul-betul yang masuk dalam kemiskinan, kalau perlu yang ekstrem. Sehingga kemudian betul-betul tepat sasaran," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar melihat pengembangan sumber daya manusia memang tidak melulu soal Bansos melainkan juga melalui pemberdayaan masyarakat.

"Kita tidak perlu melebih-lebihkan, karena yang betul-betul ekstrem, butuh bantuan seketika, maka BLT itu penting. Tapi yang lain kan mesti empowering dengan cara pendidikan," jelas Ganjar Pranowo.

Ia menekankan berbagai gagasan yang akan ia wujudkan apabila menerima amanat dari rakyat dan dapat memenangkan Pemilu 2024.

"Maka, saya bicara satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu kan prestasi, kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka ya kita tidak akan memberikan ikan. Kita akan betul-betul kasih kail di antara keluarga yang ada," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement