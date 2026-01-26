Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Ketiga Pencarian Longsor Bandung Barat, Jumlah Kantong Jenazah Capai 38

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |22:17 WIB
Hari Ketiga Pencarian Longsor Bandung Barat, Jumlah Kantong Jenazah Capai 38
Evakuasi korban longsor Bandung Barat (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kembali ditemukannya 13 kantong jenazah korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada hari ketiga operasi pencarian. Dengan penemuan terbaru tersebut, total kantong jenazah yang ditemukan hingga Senin (26/1/2026) mencapai 38 kantong.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa data tersebut dimutakhirkan hingga pukul 18.30 WIB.

"Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Tim SAR gabungan berhasil menemukan 13 body pack atau kantong jenazah," ujar Abdul Muhari, Senin (26/1/2026).

Abdul menjelaskan, seluruh kantong jenazah yang ditemukan langsung diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi lebih lanjut.

“Total pencarian dari hari pertama hingga hari ini, Senin (26/1) pukul 18.30 WIB, berjumlah 38 kantong jenazah yang telah diserahkan ke tim DVI untuk diproses identifikasi,” katanya.

 

