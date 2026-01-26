Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor Terjang Pemalang Jateng, Dua Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |17:54 WIB
Longsor Terjang Pemalang Jateng, Dua Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian
Longsor (foto: BNPB)
JAKARTA – Bencana tanah longsor kembali melanda wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Minggu 25 Januari 2026. Akibat peristiwa tersebut, dua orang warga dilaporkan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kedua korban belum ditemukan berdasarkan laporan terbaru yang diterima BNPB.

“Berdasarkan data yang kami terima, dilaporkan dua orang warga masih dalam pencarian,” ujar Abdul Muhari, Senin (26/1/2026).

Abdul menjelaskan, longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan struktur tanah yang labil di lokasi kejadian.

“Peristiwa ini dipicu oleh curah hujan tinggi serta kondisi tanah yang labil di kawasan Perhutani, Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul,” jelasnya.

 

