HOME NEWS NEWS

Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Pondok Pinang Terbantu Kepedulian Partai Perindo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:23 WIB
Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Pondok Pinang Terbantu Kepedulian Partai Perindo
Perindo mengadakan cek kesehatan gratis di Jaksel. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Warga Pondok Pinang mengaku bersyukur Partai Perindo mau menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di Lapangan Musyawarah Insani, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024) ini.

"Saya tadi sudah ikut cek kesehatan gratis, bersyukur saya dapat obat dan makanan juga tadi, dapat minyak juga dari bazar murah ya. Itu sangat membuat saya mendoakan agar Perindo semakin maju dan semakin memberkahi rakyat Indonesia, khususnya orang miskin dan yang membutuhkan," ujar warga Pondok Pinang, Eva di lokasi, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, dia bersyukur lantaran Partai Perindo begitu peduli pada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Dia pun tak harus jauh-jauh datang ke fasilitas kesehatan dan mengeluarkan uang demi menjalani pemeriksaan kesehatan, apalagi diberikan pula obat bagi warga yang memang membutuhkan obat.

"Semoga Perindo menjadi berkah tuk seluruh rakyat Indonesia, maju terus tuk membangun bangsa dan bahkan tuk mengangkat semua orang-orang yang susah, diberkahi selalu," tuturnya.

Sama halnya dengan Eva, warga lainnya, Tuti Nainggolan menambahkan, dia dahulu pernah menjalani operasi jantung, hanya saja karena keterbatasan uang dan sakitnya tak lagi kambuh, dia pun berhenti memeriksakan kesehatannya. Kini, dia bersyukur Partai Perindo mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah sehingga dia bisa memastikan kondisinya baik-baik saja saat ini.

