Pemilu Taiwan Digelar 13 Januari, Partai Kuomintang Minta Pemilih Pilih Perang Atau Damai

Partai Kuomintang minta pemilih memilih perang atau damai saat kampanye untuk pemilu yang akan digelar 13 Januari (Foto: EPA)

TAIWAN - Musik rock menggelegar, para penari di atas panggung bergoyang-goyang, dan penonton pun heboh mengibarkan ribuan bendera Taiwan.

Rapat umum politik yang diadakan pada Sabtu (6/1/2024) untuk calon Partai Kuomintang (KMT) untuk pemilihan presiden (pilpres) pada 13 Januari mendatang, berlangsung sukses.

"Beri aku seorang presiden!" teriak tuan rumah. " Hou You-ih!,” jawab kerumunan dengan semangat.

Saat Hou melihat, pasangannya Jaw Shaw-kong mengambil mikrofon dan melancarkan serangan terhadap Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa.

“Jalan apa yang mereka ambil? Jalan menuju perang!” katanya sambil mengibaskan jarinya. “Jalan yang membawa Taiwan ke dalam bahaya, jalan yang menuju ketidakpastian!,” teriaknya.

Ketika Taiwan semakin dekat dengan pemilu akhir pekan ini, KMT berupaya meyakinkan para pemilih bahwa mereka menghadapi pilihan antara perang atau perdamaian dengan Tiongkok.

Beijing mengklaim pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu sebagai miliknya. Meskipun China mempromosikan reunifikasi secara damai, namun mereka juga tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam merebut Taiwan.

Dalam delapan tahun terakhir pemerintahan DPP yang pro-kedaulatan, Tiongkok tanpa henti meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Taiwan, melakukan apa yang dikenal sebagai perang zona abu-abu.

DPP membantah bahwa mereka juga menginginkan perdamaian dan stabilitas, sambil mempertahankan jalur kemajuan Taiwan.