INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisruh Menhan AS Sakit, Pentagon Ungkap Austin Jalani Operasi Kanker Prostat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:13 WIB
Kisruh Menhan AS Sakit, Pentagon Ungkap Austin Jalani Operasi Kanker Prostat
Pentagon ungkap Menhan AS jalani operasi kanker prostat (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin menderita komplikasi setelah menjalani operasi untuk mengobati diagnosis kanker prostat pada Desember tahun lalu.

Infeksi tersebut menyebabkan Austin dirawat di rumah sakit (RS) pada 1 Januari dan kemudian ke unit perawatan intensif.

Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden baru mengetahui tentang diagnosis kanker prostat pada Selasa (9/1/2024).

Austin, 70, mendapat kritik setelah diketahui bahwa dia tidak memberi tahu kunjungannya ke rumah sakit selama tiga hari.

Dia kemudian meminta maaf karena tidak memastikan masyarakat mendapat informasi yang tepat.

Menteri Pertahanan berada tepat di bawah presiden dalam rantai komando militer AS, dan merupakan salah satu anggota terpenting dalam Kabinet presiden. Kelambatan dalam memberi tahu Gedung Putih menimbulkan potensi kekhawatiran keamanan nasional dan masalah transparansi dalam pemerintahan Biden.

Pentagon mengonfirmasi bahwa Austin masih dirawat di rumah sakit pada Selasa (9/1/2024). Seorang juru bicara tidak memberikan informasi terkini kapan dia akan diberhentikan.

"Sekretaris Austin terus pulih dengan baik dan tetap dalam semangat yang baik. Dia berhubungan dengan staf seniornya dan memiliki akses penuh terhadap kemampuan komunikasi aman yang diperlukan dan terus memantau operasi Departemen Pertahanan sehari-hari di seluruh dunia," kata juru bicara itu kepada wartawan.

Pada konferensi pers yang digelar Selasa (9/1/2024), Gedung Putih menghadapi pertanyaan berulang kali dari jurnalis tentang penanganan rawat inap Menteri Austin.

Halaman:
1 2 3
      
