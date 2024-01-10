Senam Bareng Warga Lampung, Siti Atikoh: Seperti Sedang Bertemu Keluarga Besar

JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3, Siti Atikoh Suprianti atau Atikoh Ganjar senam bareng ribuan Srikandi PDI Perjuangan Bandar Lampung. Ia menjadi magnet bagi para emak-emak pendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Di momen itu, Atikoh berpesan agar para emak berbahagia salah satunya dengan berolahraga. Suasana di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (10/1/2024) meriah saat Atikoh datang sekitar pukul 06.30 WIB untuk ikut Senam Indonesia Cinta Tanah Air (SiciTA).

Para emak yang telah berkumpul sejak pagi, langsung menyerukan nama Ganjar-Mahfud.

Atikoh mengenakan kaos putih bertuliskan jargon 'Sat-set' dan kerudung warna merah muda. Ia langsung menyapa para srikandi dengan mengangkat tiga jarinya.

"Di Bandar Lampung seperti sedang bertemu dengan keluarga besar, saudara yang selalu terima dengan tangan terbuka," ujar Atikoh.

Atikoh sempat turun dan bergabung ke barisan para srikandi untuk senam. Ia turun dari panggung langsung dikerumuni srikandi yang ingin mengabadikan momen.

"Iya ayo foto ya, enggak apa-apa yang penting bahagia," ucap Atikoh saat terhimpit oleh para srikandi yang antusias.