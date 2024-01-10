Mahfud MD Komitmen Dorong Kemajuan Pesantren Bangun Universitas

BANYUWANGI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkomitmen untuk mendorong kemajuan pondok pesantren (ponpes). Salah satu caranya, dengan membangun universitas.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat bersilaturahmi ke Ponpes Darussalam Blokagung, Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

"Kami berharap semua pesantren itu yang sudah mampu bisa mendirikan universitas-universitas yang maju, sama juga dengan universitas Al Azhar yang sekarang usianya lebih dari seribu tahun di Kairo yang dulu didirikan oleh Halaqoh keagamaan. Nah itu kita ikuti di sini," ujar Mahfud.

Mahfud datang mengenakan batik cokelat keemasan serta peci dan celana hitam begitu senang ketika Ponpes Darussalam Blokagung telah memiliki universitas. Kehadirannya, disambut KH Ahmad Hisyam Syafa'at pengasuh ponpes dan KH Muhammad Hasyim Syafa'at, dan ribuan warga ponpes.

"Kira-kira dua atau tiga bulan lalu saya ke sini untuk wisuda dan Alhamdulillah sekarang ponpes Darussalam ini mempunyai universitas Darussalam. Insya Allah nanti politeknik yang sedang diusulkan ponpes ini nanti politkeniknya mudah-mudahan segera bisa diperoleh," ungkapnya.

Mahfud mengatakan, selama dua bulan terakhir dirinya telah turut mengantarkan dua universitas baru di Indonesia yang dibangun pondok pesantren. Ia mengaku, sangat gembira dengan pencapaian tersebut.

"Dalam dua bulan terakhir ini saya ikut mengantarkan dua universitas baru, pertama di ponpes Darussalam, yaitu universitas Darussalam. Lalu, dua Minggu yang lalu Universitas Annuqayah di ponpes Annuqoyah, Sumenep," ujarnya.

Pria berusia 66 tahun itu berpendapat, bahwa pendidikan ponpes sangat penting. Sebab, ponpes kini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, lebih jauh dari itu juga mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum.