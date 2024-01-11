Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Papua Nugini Rusuh Tewaskan 15 Orang! PM Marape Bersumpah Akan Bertindak Keras Terhadap Pelanggar Hukum

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:35 WIB
Papua Nugini Rusuh Tewaskan 15 Orang! PM Marape Bersumpah Akan Bertindak Keras Terhadap Pelanggar Hukum
Papua Nugini rusuh tewaskan 15 orang (Foto: STR/AFP)
A
A
A

PORT MORESBY Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape berjanji untuk menindak “pelanggaran hukum” pada Kamis (11/1/2024), setelah 15 orang tewas dalam kerusuhan di dua kota terbesar di negara itu.

Kekerasan meletus di ibu kota Port Moresby pada Rabu (10/1/2024) malam setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes terhadap pemerintah.

Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menggeledah toko-toko pada malam hari yang menyebar 300 kilometer (186 mil) utara ke kota Lae.

Pada Kamis (11/1/2024) sore, komisaris polisi David Manning mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 orang tewas di dua kota terbesar di negara itu.

Marape pada Kamis (11/1/2024) meminta maaf kepada negaranya, dengan mengatakan ledakan “pelanggaran hukum” “tidak akan ditoleransi”.

“Saya ingin berbicara hari ini, berbicara kepada masyarakat dan berbicara kepada negara,” katanya pada konferensi pers.

“Ini adalah negara Anda dan juga negara saya. Melanggar hukum tidak akan menghasilkan hasil tertentu,” lanjutnya.

Marape mengatakan kerusuhan terburuk telah mereda pada Kamis (11/1/2024) pagi, namun mengakui “ketegangan masih terjadi di sana” di beberapa bagian Port Moresby.

Halaman:
1 2
      
