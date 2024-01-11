Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kawal Pemilu Damai, Polisi Minta Warga Laporkan Temuan Berita Provokatif

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:30 WIB
Kawal Pemilu Damai, Polisi Minta Warga Laporkan Temuan Berita Provokatif
Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Henky Poerwanto. (Foto: Banda Haruddin)
PEKANBARU - Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Henky Poerwanto, menyampaikan sosialisasi Pemilu Damai kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan sebagai komitmen dalam menjaga agar pemilu berjalan lancar, aman dan damai.

Pesan pemilu damai disampaikan usai sholat berjamah di Masjid Gunung Merah, Jalan Wahid Hasim, Pekanbaru. Henky didampingi oleh Kasat Intel Kompol Efrinoka, Kasat Bimas Kompol L Sinaga, hingga Kapolsek Pekanbaru Kota Kompol Masjang Effendi.

"Kami hadir kemarin yaitu dalam rangka menyampaikan situasi Kamtibmas dan Pemilu Damai 2024," terang Henky, Kamis (11/1/2024).

Henky menyampaikan keyakinannya bahwa warga Pekanbaru, khususnya warga Masjid Gunung Merah, berkeinginan agar situasi di Kota Bertuah aman selama Pemilu 2024. Menurutnya, situasi yang tidak kondusif dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai sektor.

Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian setempat apabila mendapatkan informasi mengenai berita provokatif yang dapat menyebabkan perpecahan. Henky menekankan bahwa menciptakan Kota Pekanbaru yang aman adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dari kepolisian.

