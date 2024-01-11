Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Nginep di Rumah Alumni SMKN Jateng, Warga Tegal: Ini Suatu Kehormatan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:10 WIB
Ganjar <i>Nginep</i> di Rumah Alumni SMKN Jateng, Warga Tegal: Ini Suatu Kehormatan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo nginep di rumah warga (foto: dok ist)
A
A
A

TEGAL - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo -- menginap di rumah alumni SMK Negeri Jateng bernama Fikri Haikal di Jalan Arjuna GG.14 A No.56, RT002/RW003, Kelurahan Slerok, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024) malam.

Mengenakan pakaian berwarna putih, Ganjar menelusuri gang-gang kecil untuk sampai di rumah Fikri Haikal. Ketika tiba, Ganjar diterima oleh ibu dari Fikri Haikal, yakni Waidah dan Irhas Hussein yang merupakan kakak dari Fikri Haikal.

Fikri Haikal merupakan alumni SMKN Jateng Semarang angkatan masuk tahun 2017. Kepada Ganjar, Waidah menceritakan bilamana Fikri Haikal sudah bisa membantu untuk merenovasi rumah berkat dari penghasilan yang didapatkannya.

“Kurang dari satu tahun, alhamdulillah bisa membantu merenov rumah,” kata Waidah.

Waidah pun merasa beruntung, karena Fikri Haikal bisa bersekolah asrama gratis gagasan Ganjar Pranowo. Karena sekolah di tempat itulah, Fikri Haikal bisa langsung siap kerja, sehingga bisa membantu keluarga, salah satunya merenovasi rumah orang tuanya.

“Saya merasa beruntung, anak saya bisa SMKN Jateng karena saya sendiri anak 3. Alhamdulillah waktu itu Haikal masuk SMKN Jateng,” tegas Waidah.

