Caleg Perindo Raih Penghargaan Tokoh Kristiani Inspiratif 2023

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Sumatera Utara I Partai Perindo Mayjen TNI (Purn) Karev Marpaung menerima penghargaan sebagai salah satu dari 21 tokoh Kristiani inspiratif tahun 2023 dari Majalah Narwastu.

Buat Karev, menerima penghargaan dari Majalah Narwastu merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena majalah tersebut merupakan salah satu majalah Kristen terbesar di Indonesia.

"Setiap tahun mereka (Majalah Narwastu) memberikan pemilihan masyarakat-masyarakat yang pantas diberikan tokoh Kristiani yang memberikan inspirasi kepada bangsa dan negara," ucap Karev saat ditemui di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2024).