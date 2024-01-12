Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dikunjungi Caleg Perindo, Padepokan Betawi Berikan Apresiasi dan Puji Kegiatan Bansos

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:38 WIB
Dikunjungi Caleg Perindo, Padepokan Betawi Berikan Apresiasi dan Puji Kegiatan Bansos
Caleg Perindo kunjungi Padepokan Sanggar Langkah Betawi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Padepokan Sanggar Langkah Betawi, Romdanadih alias Apang (65) mengapresiasi ketiga Caleg Perindo, di antaranya Stefanie Laurensia Caleg DPR RI Banten, Ratu Nabilla Caleg DPRD Dapil Banten 9 serta Dina Rahmayanti Caleg DPRD Kota Tangsel menggelar silahturahmi dan doa bersama di padepokannya.

Romdanadih juga berterimakasih kepada ketiga Caleg telah menyempatkan waktu hadir di padepokan Sanggar Langkah Betawi. Bukan hanya kunjungan, ia juga mendapatkan wawasan dari sosialisasi ketiga Caleg Perindo.

"Saya Ketua Padepokan Sanggar Langkah Betawi mengucapkan terimakasih untuk kedatangannya ibu-ibu Dewan atas kunjungannya memberikan wawasan kepada kami," kata Romdanadih saat ditemui di Padepokan Sanggar Langkah Betawi, di kawasan Ciputat Timur, Tanggerang Selatan Jumat (12/1/2024).

Tak cuma itu, Romdanadih juga mengaku kegiatan bantuan sosial digelar di Padepokan Sanggar Langkah Betawi, dengan membagikan sofenir berisi minyak goreng itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah pembagian sembako bermanfaat untuk warga-warga khususnya untuk RT.003/RW09 alhamdulilah bagus dan terlaksana dengan baik," ucap Romdanadih.

