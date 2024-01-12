Caleg Perindo Ratu Nabilla Bertekad Lestarikan Budaya Betawi

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD Banten 9, Ratu Nabilla sebagai salah satu caleg hadir dalam acara silahturahmi dan doa bersama di Sanggar Langkah Betawi berlokasi di Jalan Teratai Putih, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan Jumat (12/1/2024).

Dalam acara itu, kehadiran Ratu Nabilla serta beberapa Caleg dari Partai Perindo disambut hangat budaya khas Betawi. Sekaligus pantun-pantun menjadi ciri khas budaya Betawi.

Ratu Nabilla mengatakan sambutan menggunakan budaya khas Betawi merupakan salah satu nilai positif masih terjaga sejauh ini. Bukan hanya menjaga, Caleg Partai Perindo ini sangat mengapresiasi Sanggar Langkah Betawi masih melestarikan budaya khas Betawi.

"Hari ini kami turun di kelurahan Rengas di Ciputat Timur kebetulan disini ada padepokan kebudayaan Betawi dan kita senang sekali warganya sangat antusias dan mereka senang sekali terhadap Partai Perindo yang selalu mensejahterakan masyarakatnya," ujar Ratu Nabilla saat ditemui di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Jumat (12/1/2024).

"Kami mendengarkan pantun yang memang khas Betawi kental sekali dengan kebudayaan Betawi ada kebudayaan silat dan sanggar melestarikan kebudayaan - kebudayaan Betawi," sambungnya.

Sementara itu, Caleg Partai Perindo DPRD Kota Tangsel, Dina Rahmayanti juga menyebut acara ini sebagai bentuk silaturahmi dan doa bersama menyambut tahun 2024. Sekaligus ingin lebih mengenal masyarakat di kawasan Rengas, Ciputat Timur.

"Kami adakan acara silahturahmi dan doa bersama bukan hanya warga disini tetapi perpaduan warga Rempoa, kami datang hari ini menggelar doa bersama untuk Tahun Baru 2024," papar Dina Rahmayanti.